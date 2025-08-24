На Херсонщині почалася масштабна пилова буря
- У Херсонській області зафіксовано сильний вітер, дощі та пилові бурі, що почалися ввечері 24 серпня.
- Через негоду суттєво погіршилася видимість на дорогах.
У Херсонській області фіксують сильний вітер і дощі. Область також накривають піщані бурі.
Негода почалася ввечері 24 серпня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали.
Що відомо про бурі у Херсонській області?
У Херсонській області почалася негода. Фіксують шквальний вітер, подекуди з дощем. Також по всій області вирують пилові бурі.
Через негоду видимість на дорогах суттєво погіршилася.
Що таке пилова буря?
Пилова буря – атмосферне явище, коли сильний вітер (10 метрів на секунду і більше) піднімає з поверхні ґрунту великі маси пилу, піску чи часток землі. Це знижує видимість до 1 – 9 кілометрів, а інколи до сотень або навіть десятків метрів. Повітря набуває сіруватого, жовтуватого чи червонуватого відтінку залежно від ґрунту. Найчастіше виникає у пустелях, напівпустелях та степах.
Пилові бурі у Херсонській області: дивіться відео
Пилові бурі у Херсонській області: дивіться відео
