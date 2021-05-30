PinchukArtCentre звинуватили в спробі видати війну на Донбасі за "громадянську"

Журналістка Галина Сернівка звинуватила PinchukArtCentre у спробі видати війну на Донбасі за громадянську. Інцидент стався під час екскурсії, коли координатор-екскурсовод розповідав про "пам'ятник громадянським війнам".

Сернівка розповіла, що "вчора була на екскурсії в PinchukArtCentre". Журналістка зізналася, що "це завжди було щось, що здатне полоскотати уяву, а іноді й нерви, щось загадкове та недосяжне".

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Журналістка наголосила, що "там не було невидимих скульптур чи невидимих картин (і на тому спасибі), але дещо я краще б не бачила чи точніше не чула".

Сернівка зауважила: "роботи я не критикую, бо не маю такого права. Послуговуюся принципом "Спочатку сам створи, а потім критикувати не захочеться". У мене питання в іншому".

PinchukArtCentre як на сьомому році війни можна казати, що у нас громадянська війна, а на зауваження відповідати у стилі "какой разніци"?!!! Як?! Розповідаючи про "пам'ятник громадянським війнам" координатор-екскурсовод назвав і війну на Сході України громадянською,

– наголосила журналістка.

Сернівка заявила, що "спершу думала, мені почулося, ніхто не заперечував". Однак не почулося.

"На моє зауваження, що у нас не громадянська війна екскурсовод питально відповів "російсько-українська?" "Так, російсько-українська! Чи є сумніви?!", – поцікавилася я, але це запитання залишилося без відповіді", – зауважила Сернівка.

Окрім того, свій допис журналістка проілюструвала фрагментом експозиції: чашки, "знайдені" з житлового будинку, у який влучив снаряд на Донбасі".



Чашки з експозиції / Галина Сернівка

У PinchukArtCentre подякували журналістці за те, що вона звернула увагу на цю ситуацію. У мистецькому центрі наголосили, що для них було "дуже важливо в ній розібратися".

"Наразі хочемо сказати, що сталося непорозуміння. Наш колега, координатор із взаємодії з відвідувачами, на екскурсії розповідав про те, що як революція 1917 призвела до громадянської війни, так само і революція 2014 призвела до війни, але в цьому випадку до російсько-української", – мовиться у повідомленні.

За даними пресслужби, під час екскурсії "революція 1917 року була згадана у контексті роботи Нікіти Кадана "Перемога".

Вона "є авторською реконструкцією "Пам'ятника 3 революціям: 1825, 1905, 1917 років" харківського митця періоду авангарду Василя Єрмілова, яку Нікіта Кадан довершує знайденими на прифронтовому Донбасі чашками у розплавленому склі з будинку, спаленого внаслідок артилерійського вогню".

"PinchukArtCentre не має жодного сумніву в тому, що з 2014 року на сході України відбувається саме російсько-українська війна, і цю тему ми неодноразово підіймали у наших виставках", – наголосили у мистецькому центрі.

PinchukArtCentre заснували у 2006 році. Мистецький центр позиціює себе як один з найбільших і найдинамічніших приватних центрів сучасного мистецтва в Центральній і Східній Європі.