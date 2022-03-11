Pink Floyd видалила свою музику за останні 35 років із цифрових платформ у Росії та Білорусі
11 березня 2022 , 23:15Читать новость на русском
Джерело:Pink Floyd
Легендарна британська рок-група Pink Floyd заявила, що видалила всі свої пісні з цифрових музичних платформ Росії та Білорусі.
Група також видалила сольні записи одногоо з лідерів Pink Floyd Девіда Гілмора.
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Всі пісні Pink Floyd починаючи з 1987 року тепер неможливо послухати на музичних платформах у Росії та Білорусі.
У соцмережах група заявила, що видалила всі свої пісні з російського та білоруського ринку на знак солідарності зі світовим протестом проти вторгнення Росії в Україну.
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