Настільки божевільний, що його прибрали, – Піонтковський про новий допис медвєдєва
путінський посіпака мєдвєдєв опублікував на своїй сторінці "Вконтакте" черговий нацистський пост, в якому погрожував після захоплення України напасти на Грузію та Казахстан. Згодом цей пост прибрали, бо він божевільний.
Про це 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський. Він заявив, що напередодні 1 серпня Медвєдєв видав божевільний пост.
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Він настільки божевільний, що росіяли за кілька годин це усвідомили і його забрали. Там про те, що вони підуть війною не лише на Україну, а ще й захоплять Грузію та Казахстан,
– наголосив Піонтковський.
За його словами, Казахстан про росію давно все зрозумів. "І з такою гідністю президент Казахстану на петербурзькому форумі "дав ляпаса" вождю росіян", – каже публіцист.
Піонтковський додав, що росія програла не лише Україну, вони програли весь пострадянський простір.
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Про що написав медвєдєв
- Колишній президент росії мєдвєдєв опублікував "Вконтакте" черговий дикий нацистський пост, в якому погрожував після захоплення України напасти на Грузію та Казахстан.
- У своєму пості він називав Казахстан та Грузію штучними, неповноцінними державами, які не мають права на існування та мають стати частиною росії.
- Через деякий час пост видалили, а помічник мєдвєдєва написав, що його сторінку зламали. Але це вже не має значення. Оскільки зміст посту зовсім не відрізнявся від тієї нацистської дичини, яку мєдвєдєв писав до цього.
- Адже абсолютно всі – і прихильники, і вороги – розуміють, що саме так російська влада насправді й думає. Навіть якщо мєдвєдєв і не писав цей пост – написане все одно нічим не відрізняється від того, що регулярно заявляють різні російські депутати та чиновники.
До слова, кремлівська пропаганда систематично бреше про перемоги російської армії у війні з Україною. Однак окупанти програють на полі бою і панічно бояться Збройних Сил України. Очевидно, що росіяни визнають силу української армії і захоплюються її безстрашністю.