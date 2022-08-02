Настільки божевільний, що його прибрали, – Піонтковський про новий допис медвєдєва

путінський посіпака мєдвєдєв опублікував на своїй сторінці "Вконтакте" черговий нацистський пост, в якому погрожував після захоплення України напасти на Грузію та Казахстан. Згодом цей пост прибрали, бо він божевільний.

Про це 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський. Він заявив, що напередодні 1 серпня Медвєдєв видав божевільний пост.

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Він настільки божевільний, що росіяли за кілька годин це усвідомили і його забрали. Там про те, що вони підуть війною не лише на Україну, а ще й захоплять Грузію та Казахстан,

– наголосив Піонтковський.

За його словами, Казахстан про росію давно все зрозумів. "І з такою гідністю президент Казахстану на петербурзькому форумі "дав ляпаса" вождю росіян", – каже публіцист.

Піонтковський додав, що росія програла не лише Україну, вони програли весь пострадянський простір.

Піонтковський про пост медвєдєва та ситуацію на Тайвані: відео



Про що написав медвєдєв

Колишній президент росії мєдвєдєв опублікував "Вконтакте" черговий дикий нацистський пост, в якому погрожував після захоплення України напасти на Грузію та Казахстан .

. У своєму пості він називав Казахстан та Грузію штучними, неповноцінними державами, які не мають права на існування та мають стати частиною росії.

Через деякий час пост видалили , а помічник мєдвєдєва написав, що його сторінку зламали. Але це вже не має значення. Оскільки зміст посту зовсім не відрізнявся від тієї нацистської дичини, яку мєдвєдєв писав до цього.

, а помічник мєдвєдєва написав, що його сторінку зламали. Але це вже не має значення. Оскільки зміст посту зовсім не відрізнявся від тієї нацистської дичини, яку мєдвєдєв писав до цього. Адже абсолютно всі – і прихильники, і вороги – розуміють, що саме так російська влада насправді й думає. Навіть якщо мєдвєдєв і не писав цей пост – написане все одно нічим не відрізняється від того, що регулярно заявляють різні російські депутати та чиновники.

До слова, кремлівська пропаганда систематично бреше про перемоги російської армії у війні з Україною. Однак окупанти програють на полі бою і панічно бояться Збройних Сил України. Очевидно, що росіяни визнають силу української армії і захоплюються її безстрашністю.