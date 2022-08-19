Звільнення Херсона стане шоком для путіна, – Піонтковський про стратегічну поразку росії

Коли Збройні Сили України звільнять Херсон, це стане справжнім шоком для росіян. І для глибинного народу, і для політичної "еліти", і для самого путіна. Наслідки для диктатора будуть катастрофічними.

Про це 24 каналу розповів російський публіцист із Вашингтона Андрій Піонтковський. За його словами, вже цілком зрозуміло, що стратегічно путін програв цю війну, коли не зміг захопити Київ.

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Але суспільство все побачить, коли ЗСУ звільнять Херсон від окупантів. Тоді наслідки для путіна будуть катастрофічними.

путіну не пробачать серйозної військової поразки

Піонтковський вважає військово-політичне керівництво росії типовою кримінальною структурою. Там "паханам" не пробачають масштабні невдачі. А Херсон буде саме таким провалом – це єдиний обласний центр, який окупанти захопили після 24 лютого.

Тоді спрацює чинне у всіх кримінальних структурах правило – "опущений пахан" вже не "пахан". Наступного дня ми побачимо "Лебедине озеро" на телевізорі, а в перерві скажуть, що товариш путін припустився серйозних помилок в українському питанні, і він не зможе виконувати свої обов'язки, – зазначив Піонтковський.

Зрозуміло, що замість путіна до влади в росії прийдуть такі ж негідники. Але вони будуть змушені сприйняти реальність і піти на вимоги колективного Заходу. Піонтковський наголошує, що після такої потужної поразки перемовини з росією будуть зовсім іншими.

Звільнення Херсона обвалить режим путіна – Піонтковський: дивіться відео

Нагадаємо, 18 серпня ввечері в росіян сталася чергова "бавовна" в тимчасово окупованій Новій Каховці. Депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомив, що ЗСУ забезпечили загарбникам "феєричний вечір".