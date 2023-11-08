Зима, наче з казки: Піп Іван Чорногірський замело снігом

У Карпати 8 листопада завітала справжня зимова казка. Піп Іван Чорногірський замело снігом. У мережі опублікували фантастичні кадри.

Наразі Карпати – єдині, хто зустрів справжню зиму. Синоптики попередили, що у першій половині листопаду масового снігу в Україні очікувати точно не варто.

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Тим часом у горах вже входить у свої права зима-чарівниця. Зокрема, вона завітала на вершину гори Піп Іван Чорногірський. Казковою світлиною поділився Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост. Окрім того, українцям розповіли, що відбувалося на вершині станом на 08:00.

Наголосили, що температура повітря опустилася до -1 градуса. А видимість – обмежена.

Станом на 08:00, 08. 11. 2023 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, південний вітер з поривами до 9 метрів за секунду, температура повітря -1°С. Видимість – обмежена,

– мовиться у повідомленні.





Карпати засніжило / Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Зимова казка у горах: дивіться відео

Українці радіють зимовій казці й зауважують, що вже час йти в гори. Водночас рятувальники нагадують про правила безпеки. Їх необхідно дотримуватися, щоб відпочинок у засніжених Карпатах не перетворився у боротьбу за виживання.