Піратські замашки: Путін збирається "націоналізувати" іноземні літаки

Санкції проти Росії починають діяти, а країна-терористка намагається хоч якось рятувати вітчизняну економіку. Тож Путін підписав указ, яким можна "націоналізовувати" іноземні літаки.

Мовиться про ті літаки, які перебувають у лізингу у російських компаній. Про це пише у документі закону, яке оприлюднили російські ЗМІ, передає 24 канал.

Увага ЗСУ знищили 77 літаків і 90 гелікоптерів ворога

Також закон дозволяє видавати російську ліцензію на польоти замість анульованої іноземної.

Схоже, Кремль мало того, що заблокував літаки в країні, так ще й серйозно розглядає їхню націоналізацію. У Росії реально піратські замашки,

– зазначив нардеп Ярослав Железняк.

Так, відповідно до санкцій, запроваджених у відповідь на російське вторгнення в Україну, західні лізингові компанії повинні розірвати контракти з російськими авіалініями не пізніше 28 березня.

Росія зібралася не повертати іноземні літаки

Це означає, що уряд Росії вирішуватиме, чи поверне літак власнику, чи передасть його у власність країни-агресорки.

Зокрема, Financial Times пише, що агресор не повернув закордонним лізингодавцям приблизно 460 із 500 літаків. В "заручниках" у Росії літаки Boeing і Airbus. За даними інших ЗМІ, у Росії у лізингу перебувають майже 780 літаків, зокрема 515 іноземних.

Через це зараз знижується ціна облігацій, забезпечених договорами оренди лізингових літаків.

Експерти оцінюють можливі втрати західних компаній у 10 мільярдів доларів, пише DW.

Цікаво – Путін злий і не задоволений через Україну: дивіться відео