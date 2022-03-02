Пишаюся бути українцем, такої патріотичності не бачив у жодної нації, – Кличко

Україна 7 день протистоїть наступу Росії. Мер Києва, за який триває сильна боротьба, звернувся до мешканців.

Віталій Кличко розповів про ситуацію в місті. За його словами, Київ стоїть і вороги його точно не знищать.

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Я пишаюсь бути українцем. Такої згуртованості, відваги та патріотизму, яку ми сьогодні показуємо, я не бачив у жодній країні, в якій був. Ворог хоче знищити нас вогнем і танками, а ми тримаємося. Українці герої,

– заявив Кличко.

Він переконує, що такий бойовий дух і самопожертва армії, поліції та всіх українців – це наша сила. Саме тому ми вистоїмо разом.



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