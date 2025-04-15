Відключення світла та закриті аеропорти: Ірак накрила сильна піщана буря – апокаліптичні кадри

Ірак накрила сильна піщана буря. Понад 1000 місцевих жителів звернулися до лікарень із проблемами дихання. Серед постраждалих є діти.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC. Зазначимо, що в мережі масово публікують кадри піщаної бурі в країні.

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Піщана буря в Іраку

На кадрах, поширених в мережі густий помаранчевий туман з піску "накрив" вулиці. Подекуди майже неможливо розглянути небо через високу концетрацію піску в повітрі.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що вже почалися перебої з електропостачанням, відомо про відключення світла. Також відомо про призупинення авіарейсів у кількох регіонах.

Піщана буря в Іраку: дивіться відео

Вказується, що пилові бурі – поширене явище в Іраку, проте деякі експерти вважають, що вони стають частішими через зміну клімату.

Місцевим доводиться одягати захисні маски для обличчя, щоб захиститися від пилу, а на вулицях чергують медики, щоб надати допомогу тим, хто постраждав.

Ірак накрила піщана буря: дивіться відео

Що відомо про постраждалих внаслідок стихії

В лікарні у провінції Мутанна на півдні Іраку фіксують щонайменше 700 пацієнтів із задухою, повідомив місцевий чиновник охорони здоров'я.

Понад 250 людей доставили в лікарні провінції Наджаф, а щонайменше 322 пацієнти, включаючи дітей, відправили в лікарні провінції Діванія.

Ще 530 осіб повідомили про проблеми з диханням у провінціях Ді-Кар і Басра.

Піщана буря накрила південні провінції Іраку помаранчевою хмарою, яка знизила видимість до менш ніж одного кілометра.

Влада була змушена закрити аеропорти в провінціях Наджаф і Басра.