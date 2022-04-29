Пішла ескалація за найгіршим варіантом, – Арестович про удар по Києву під час візиту Гутерреша

Олексій Арестович заявив, що наразі в Україні пішла ескалація за найгіршим варіантом. Коментуючи ракетну атаку в Києві, запевнив, що Москва фактично вистрілили біля скроні генсеку ООН.

Мовиться про обстріли столиці ввечері 28 квітня. У той час у Києві з візитом перебував Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

Зауважте Генсек ООН шокований ракетним ударом по Києву під час його візиту, – BBC

Росія вистрілила в спину генсеку ООН

Олексій Арестович пригадав, що у Київ прилетіло 2 ракети, а третю вдалось збити. Радник глави Офісу Президента поставив риторичне питання, мовляв, як повинен реагувати на це генсек ООН і сама ООН, адже Росія просто плюнула йому в спину "смачно, з кров'ю".

На думку політика це помста за його оцінки в Москві:

за те, що він сказав, що це війна, а не спецоперація;

за те, що сказав, що російська армія займається військовими злочинами;

і третє – закликав до різного роду гуманітарних речей у Маріуполі, які "не в тему" Росії.

Що робить російське керівництво? Стріляє в напрямку генсекретаря. Для крилатої ракети різниця між тим, куди влучило і де знаходився (Гутерреш – 24 канал) – це все одно, що для пістолета 2 міліметри,

– зауважив Арестович.

Додав, що фактично Антоніу Гутеррешу вистрілили біля скроні. Зауважив також: "Цікаво, Росія залишиться постійним членом Ради безпеки ООН, або він в черговий раз проковтне це?".

Зокрема Арестович пригадав, що 41 країна засудила війну, яку почала Росія та подала позов до Міжнародного суду ООН, де розглядатиметься відповідальність Росії за злочини.

Коротко про атаку на Київ та візит Гутерреша в Україну

Генсек ООН 27 квітня відвідав Росію, а згодом, 28 квітня, приїхав в Україну. Зокрема він зустрівся з Володимиром Зеленським та Денисом Шмигалем, а також відвідав Бородянку, Ірпінь та Бучу.

Під час візиту посадовця до столиці від ворога прилетіло 3 ракети. На жаль, дві з них – влучили в будинки. Там постраждало щонайменше 10 мирних мешканців.

Сам Антоніу Гутерреш заявив, що він шокований ракетним ударом по Києву під час його візиту.

Дивіться також – незначна, порожня балаканина, – Фейгін про зустріч генсека ООН та Путіна: відео