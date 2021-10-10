Пішла на підвищення: 22-річна дочка Кадирова стала міністеркою культури Чечні

Дочка голови Чечні Рамзана Кадирова отримала посаду міністерки культури республіки. Досі 22-річна Айшат обіймала посаду заступника глави цього відомства.

Телеканал повідомляє, що донька Кадирова була першою заступницею міністра культури Чечні з вересня 2020 року.

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Донька Кадирова стала міністеркою

За словами спікера парламенту Чечні Магомеда Даудова, за цей час дівчина "встигла зробити колосальний внесок у розвиток бібліотек республіки, будинків культури та театрів".

Тому її призначили очільницею Мінкульту. Хож-Баудо Дааєв, який поступився їй кріслом, привітав Айшат, однак не назвав причини свого звільнення.

Що відомо про Айшат Кадирову

Вона – старша дочка ватажка Чечні Рамзана Кадирова. Їй всього 22 роки. Дівчина закінчила Чеченський державний університет.

До приходу на держслужбу Кадирова керувала будинком ісламської моди Firdaws. Бренд у 2009 році створила дружина Кадирова Медні.

Рамзан Кадиров є людиною Москви. Залишаючись відданим главі Кремля Володимиру Путіну, він має повну свободу щодо управління республікою.