Пішла на підвищення: 22-річна дочка Кадирова стала міністеркою культури Чечні
10 жовтня 2021 , 20:45Читать новость на русском
Джерело:"Грозний"
Дочка голови Чечні Рамзана Кадирова отримала посаду міністерки культури республіки. Досі 22-річна Айшат обіймала посаду заступника глави цього відомства.
Телеканал повідомляє, що донька Кадирова була першою заступницею міністра культури Чечні з вересня 2020 року.
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Донька Кадирова стала міністеркою
За словами спікера парламенту Чечні Магомеда Даудова, за цей час дівчина "встигла зробити колосальний внесок у розвиток бібліотек республіки, будинків культури та театрів".
Тому її призначили очільницею Мінкульту. Хож-Баудо Дааєв, який поступився їй кріслом, привітав Айшат, однак не назвав причини свого звільнення.
Що відомо про Айшат Кадирову
- Вона – старша дочка ватажка Чечні Рамзана Кадирова. Їй всього 22 роки. Дівчина закінчила Чеченський державний університет.
- До приходу на держслужбу Кадирова керувала будинком ісламської моди Firdaws. Бренд у 2009 році створила дружина Кадирова Медні.