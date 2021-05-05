Пішла святити паску і зникла: на Рівненщині розшукують пенсіонерку

У Дубенському районі Рівненської області розшукують 83-річну жінку. Вона не повернулась додому на Великдень – після служби у храмі.

Зникла бабуся проживає у селі Певжа, колишнього Млинівського району. Востаннє пенсіонерку бачили близько 3:30 ночі – на одній з вулиць села.

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Наразі пошуками жінки зайняті близько 3 десятків поліцейських. У цьому їм допомагають співробітники ДСНС та місцеві жителі.

Що відомо про зниклу пенсіонерку

Ганна Васейко народилась 15 лютого 1938 року.

Вона була одягнута у довгу синю куртку, чорні валянки та вишневу хустку.

Усіх, хто бачив пенсіонерку, просять негайно повідомити до поліції за номером телефону 098 957 44 37 або 102

На Великдень поліція працювала у посиленому режимі

Зазначимо, що на Великдень поліція працювала у посиленому режимі. Більше патрулів виставили на автошляхах та зонах відпочинку. Також правоохоронці стежили, аби в храмах та поблизу них дотримувались протиепідеміологічних заходів.