Пішли на підземну екскурсію і потонули: у Москві загинули 8 людей

Після потужної зливи 20 серпня у Москві стало відомо, що зникла група людей, які були на екскурсії підземними колекторами. Учасниками були 8 росіян.

Російські ЗМІ пишуть, що у Москві загинули учасники екскурсії по підземних колекторах. Група складалася з 8 людей (разом із гідом). Вони потонули під час сильної зливи, передає 24 Канал.

Дивіться також Росія створює нову загальновійськову армію: у ГУР оцінили загрози для України

Загинули всі 8 осіб

Після зливи зв'язок з групою зник. 21 серпня у Москві-ріці було виявлено декілька тіл. 22 серпня пошукову операцію завершили.

За даними одного із російських телеграм-каналів, серед учасників екскурсії були 47-річний керівник PR-служби компанії "Ланіт" Дмитро Марушкин, його 15-річна дочка Єлизавета, їхній 18-річний родич Гліб Лагашин, його подруга та інші.

Серед потопельників був юнак та двоє дівчат. Четвертого потонулого знайшли у Москві-ріці. За даними російських телеграм-каналів, тіло випливло біля причалу "Заряддя" прямо під мостом. П'ятою загиблою виявилася жінка. Її тіло теж дістали з річки Москва.

Рятувальники помилилися та двічі внесли одного чоловіка до списку загиблих. Вони спочатку виявили його тіло, але не змогли дістати труп. Їм вдалося це зробити лише через кілька годин. 22 серпня було знайдено тіла ще 3 осіб.

За даними телеграм-каналів, групу вів 31-річний Костянтин Філіппов. Перед зникненням групи він відправив смс (кому не уточнюється) з текстом: "*** (млинець), дощ. Чи можна виходити на Трубній?". Про зникнення групи першими дізналися колеги гіда, який вів екскурсію. Вони помітили "маячок", який він лишив перед входом у колектор.

Слідчий комітет порушив кримінальну справу за надання послуг, які не відповідають критеріям безпеки.

Організатором незаконних підземних екскурсій виявився Олександр Кім з Санкт-Петербурга. Гендиректора компанії "Спутник" затримали правоохоронці та привезли до Москви. У російській столиці його допитують слідчі.

Камері відеоспостереження вдалося зафільмувати, як група людей збирається на екскурсію до колектору річки Неглинної. На кадрах можна побачити, як вони переодягаються на вулиці.

Збір екскурсії у Москві: відео з соцмереж

У Москві пройшла потужна злива

Російські ЗМІ повідомляють, що столиця Росії стрімко йде під воду внаслідок сильних злив. У Москві оголошено штормове попередження. На опублікованих відео помітно, що сильний дощ спричинив затоплення московських вулиць. Автомобілі буквально плавають у воді, а навколо лютує стихія.

Злива була настільки потужною, що пошкодила дахи декількох великих приміщень. Жертвою негоди стала концертна зала VK Stadium. А також під натиском зливи постраждав склад Wildberries в Електросталі.

На даху складу зібралася величезна кількість опадів – конструкції не витримали. Потужний потік води полився на товар, що був на складі маркетплейсу. Внаслідок прориву гофри із замовленнями вибило назовні. Росіяни вже почали відновлення, а склад продовжує роботу.

Негода суттєво "насолила" росіянам та принесла значні збитки.