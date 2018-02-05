Пишнотіла модель Тесс Холлідей знялась в рекламі сексуальних купальників: пікантні фото
18:38, сьогодні 1480 Читать новость на русском
32-річна plus-size модель Тесс Холлідей на своїх останніх знімках в соціальних мережах пікантно позує перед фотокамерою, демонструючи купальники різних відтінків та фасонів.
Відома модель вже не вперше бере участь у подібних зйомках, однак нові світлини Тесс в Instagram дуже сподобались її шанувальникам. Всі фотографії оцінені майже 50 тисячами вподобань.
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Зірка приміряла купальники бренду "ALPINE BUTTERFLY" чорного кольору та блакитних відтінких з різними принтами. Модель виглядала дуже ефектно у літніх романтичних образах.
Джерело: 24 Канал
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