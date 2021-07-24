Ексгенпрокурор Піскун пояснив, чому викрутив розетки перед виселенням з держдачі

Колишній генпрокурор Святослав Піскун під час виселення з державної дачі у Конча-Заспі прихопив із собою навіть розетки та унітази. Ексчиновник пояснив, чому забрав з будинку все.

Забрав особисті речі, – Піскун

Політик наголосив, що забрав з дачі свої особисті речі. Так, за його словами, роблять усі люди під час переїзду.

До теми Викрутив розетки та зняв унітази: ексгенпрокурор Піскун цілий місяць з'їжджав з держдачі

Будинок я отримав у вигляді незбалансованої цегляної коробки без електрики, опалення та комунікацій. Понад 10 років робили ремонт,

– зазначив колишній генпрокурор.

Піскун підкреслив, що не жив у будинку вже 4 місяці, тому йому "байдуже, куди поділися унітази". Водночас усі розетки та лампочки складені на підвіконні в офісі: "Їх потрібно було повернути після ремонту".

Що відомо про виселення колишнього чиновника з держдачі

На виселення Піскуну знадобився цілий місяць. За словами директора будинку відпочинку Конча-Заспа Олександра Гурина, колишній чиновник побудував будинок у 2000-х. У ремонт він вклав 6 мільйонів гривень.

Однак у травні 2021 року з ексгенпрокурором в односторонньому порядку розірвали договір оренди держдачі, яку він отримав на 49 років. Тому Піскун і з'їхав.