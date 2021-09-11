Після 11 вересня ми бачили скрізь героїзм та почуття національної єдності, – заява Байдена

У США згадують жертв наймасштабнішого теракту в історії, який стався 11 вересня 2001 року. У роковини до нації звернувся глава Білого дому Джо Байден.

Своє відеозвернення американський президент опублікував у твітері. Байден наголосив, сім'я його близьких друзів втратила 20 років тому у Нью-Йорку наймолодшого сина.

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Ми бачили рідкісне явище національної єдності, – Байден

У дні, що настали після 11 вересня 2001 року, ми бачили героїзм скрізь, у місцях очікуваних і несподіваних. Ми також бачили щось дуже рідкісне: справжнє почуття національної єдності,

– зауважив Байден.

На думку глави Білого дому, єдність США – це і є найбільша сила американців. Байден наголосив, що усіх, хто прагне завдати шкоди Сполученим Штатам, змусять за це заплатити.

Президент також додав, що теракт спровокував і появу темних сторін людської природи – страху та гніву.

Дивіться звернення президента США:

11 вересня президент США та перша леді вшанують пам'ять близько 3 тисяч людей, життя яких обірвалось 11 вересня 2001 року. Джо та Джилл Байдени відвідають Нью-Йорк, Пенсильванію та Пентагон. Це місця, де розбились захоплені терористами літаки.

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