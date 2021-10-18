Після 23 років перерви: МЗС України та ПАР відновили контакти

Дмитро Кулеба провів телефонну розмову із міністеркою Південно-Африканської Республіки Наледі Пандор. Розмова стала першим контактом глав закордонних відомств обох країн з 1998 року.

Сторони обговорили розширення договірно-правової бази відносин і співпрацю в межах міжнародних організацій.

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Перша за 23 роки розмова МЗС України та ПАР

Очільник МЗС України поспілкувався телефоном із міністеркою міжнародних відносин та співробітництва ПАР Наледі Пандор. Це перша розмова глав закордонних відомств країн за останні 23 роки.

Під час розмови міністри домовилися

відновити повноцінний двосторонній діалог,

провести політичні консультації між зовнішньополітичними відомствами,

розвивати торгівлю та науково-технічне співробітництво.

Кулеба запропонував південноафриканській стороні скерувати до України торговельну місію для вивчення можливостей розвитку взаємовигідної співпраці.

Відновлюючи діалог з ПАР, ми створюємо додаткові можливості для наших компаній, зокрема у галузях сільського господарства та продовольчої безпеки, енергетики, суднобудування, туризму,

– наголосив міністр.

Глави зовнішньополітичних відомств домовилися про подальшу тісну співпрацю. Пандор прийняла запрошення Кулеби відвідати Україну у 2022 році.

Український міністр нагадав, що Стратегія зовнішньополітичної діяльності України приділяє окрему увагу розвитку відносин з країнами Африки.

Торгівля України та ПАР: що відомо

За інформацією Державної служби статистики України, загальний обсяг торгівлі товарами та послугами між Україною та ПАР у 2020 році становив 122,7 мільйона доларів.

У першій половині 2021 року суми торговельних операцій країн досягли 65 мільйонів доларів.