Після 24 лютого Росія перетворилась у фашистський концтабір, – Фесенко

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну багато росіян виїхали з країни. Ті, хто проти Путіна, як колись чимало німців колись були проти Гітлера, змушені або тікати з країни, або опинялися в концтаборах.

У Росії зараз схожа ситуація, хоч і немає там концтаборів. Про це в ефірі 24 каналу сказав політолог Володимир Фесенко.

Увага Прирівняють до режиму Гітлера, – Юрчишин про визнання геноциду в Україні на міжнародному рівні

Він пояснив, що людей вже саджають і забороняють називати війну війною, казати правду про те, що відбувається в Бучі – за це отримаєш кримінальне покарання.

Після 24 лютого Росія швидко почала перетворюватися у фашистський концтабір. Вона все більше нагадує не лише сталінську Росію, а й фашистську Німеччину часів Гітлера. І російське суспільство це теж нагадує зараз,

– сказав Фесенко.

І додав, що хоча я б він і хотів проклясти всіх росіян за те, що сталося і за те, що коїться в Україні, але "треба розуміти, що не можна узагальнювати".

"Частина тих, хто поїхав з Росії – люди, у яких таки прокинулось розуміння. Вони також зрозуміли, до чого може дійти Росія", – вважає політолог.

Він наголосив, що в цьому сенсі Росія різна. Однак біда в тому, що більша частина російського суспільства збожеволіла і підтримує Путіна, якась чимала частина мовчить або боїться. Але негативні і критичні настрої в Росії зростатимуть, додав Фесенко.

У Путіна є синдром Жириновського і Сталіна, – Фесенко про загрозу для світу: дивіться відео