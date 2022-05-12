Після 24 лютого на Запоріжжі росіяни викрали майже 300 людей, – голова ОВА

Частина Запорізької області України перебуває під окупацією росіян. Тому там вони також чинять свої звірства та злочини.

Російські загарбники "відзначаються" тим, що викрадають людей на окупованих територіях. Про ситуацію із цим на Запоріжжі повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

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З початку війни, станом на 11 травня 2022 року, на тимчасово окупованих територіях підтверджено 271 випадок викрадання людей,

– повідомив чиновник.

За його словами, досі перебувають в заручниках російських окупантів 118 людей. Натомість з їхніх лап вже вдалось звільнити 153 людини.

За останні дні з полону росіян звільнили 2 людей з Запорізької області.

Російські окупанти крадуть не лише людей

Окупувавши частину Півдня України, російські загарбники у звичному для них стилі почали мародерити та красти. Викрадають не лише людей, але й цінні речі та навіть звичні побутові.

В тимчасово окупованому Мелітополі на Запоріжжі росіяни викрали колекцію скіфського золота. Наші правоохоронні органи вже відкрили кримінальне провадження за фактом ​викрадення російськими військовими національних цінностей України з музею в окупованому місті.

Такі дії порушують закони та звичаї війни. Музей обікрали в квітні 2022 року.

Кого викрадають російські окупанти

На територіях, що перебувають у тимчасовій окупації росіян, вони викрадають українців. Першочергово мовиться про активістів, ветеранів АТО/ООС, представників української влади, громадських діячів, волонтерів та інших.

Про один із таких випадків стало відомо в окупованій Чорнобаївці Херсонської області. Очільник населеного пункту після обшуку в нього російських окупантів був у лікарні в важкому стані. Його ж заступник опинився у них в полоні.

В тимчасово окупованій Новій Каховці також на Херсонщині російські загарбники викрали українську арбітриню. Це сталося 9 травня. Група п'яних чоловіків із георгіївськими стрічками забрали Ірину Петрову в відділок поліції. Начебто вона відмовилась судити матчі турніру, який організувала проросійська влада тимчасово окупованої Нової Каховки.

Росіяни не просто викрадають українців на окупованих територіях, але й чинять звірства над ними. Відтак, про кричущий випадок стало відомо в Пологах на Запоріжжі. Росіяни викрали і два дні катували патріота Романа Семененка, після чого вбили його. Чоловік перед смертю встиг відкрити по ворогах вогонь.

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