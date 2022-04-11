Після 9 травня війна може перейти в іншу фазу, – Фейгін

Попри усі невдалі спроби окупантів захопити Україну, вони таки спробують показати "успіх" та "вдалий наступ" й намагатимуться взяти якесь місто.

Усе для того, аби показати цей так званий успіх російським громадянам. Хоча на це сподіватися не варто. Про це в ефірі 24 каналу сказав російський правозахисник Марк Фейгін.

До слова Традиційний трюк, – Фейгін про вкиди Росії для зриву поставок зброї в Україну

За його словами, такі спроби окупанти робитимуть саме до 9 травня 2022 року.

Вже після 9 травня війна може перейти в опозиційну фазу. Однак до цього числа росіянам потрібен якийсь результат,

– вважає Фейгін.

І додав, якщо так трапиться, що росіяни не підтягнуть своїх резервів та не буде спроби захопити, наприклад, Харків чи Маріуполь, або вони просунуться до межі тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей – то взагалі не зрозуміло, навіщо десятки тисяч людей померли.

Це ще раз покаже, наскільки неуспішний головнокомандувач Росії, який "поклав" безліч людей лише щоб задовольнити власне его і не більше. Путіну однаково доведеться за це відповісти.

Дивіться також: у Москві істерика через заяву Бореля після Бучі – відео