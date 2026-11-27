Російський військово-морський конвой, який перевозив військову техніку до Лівії, змінив курс після української атаки на кораблі в порту Бенгазі. Ще одна флотилія, яку супроводжував російський фрегат "Головко", розвернулася поблизу Сицилійської протоки в день удару.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела серед представників військових та силових структур.

Як російські кораблі змінили курс після атаки України?

Російський конвой прямував до Лівії з військовою технікою, однак розвернувся після того, як 22 листопада українські морські дрони потопили російський корвет у порту Бенгазі. Про зміну маршруту флотилії раніше публічно не повідомляли.

Цей випадок демонструє, як Росія намагається убезпечити свої військово-морські сили після української атаки. Удар стався приблизно за 2 тисячі кілометрів від основного театру бойових дій в Україні.

Ще один конвой, який супроводжував російський фрегат "Головко", змінив курс поблизу Сицилійської протоки того самого дня, коли відбулася атака в Бенгазі. Про це повідомив європейський військовий чиновник, який стежив за пересуванням кораблів. Сицилійська протока є важливим морським маршрутом перед узбережжям Північної Африки.

Представник української військової розвідки та представник служб безпеки однієї з країн Близького Сходу, обізнані із ситуацією, підтвердили, що друга флотилія відхилилася від маршруту до Лівії. За їхніми даними, наразі кораблі перебувають біля узбережжя Алжиру.

Нагадаємо, у ніч проти 22 листопада на військово-морській базі в лівійському місті Бенгазі пролунав потужний вибух, після чого спалахнула масштабна пожежа на російському корветі "Меркурій". Судно атакували українські морські дрони, внаслідок чого відбулася детонація боєприпасів, а сам корабель зазнав критичних пошкоджень і затонув.

Разом із корветом був знищений бойовий вертоліт Ка-27, який перебував на його борту.

"Меркурій" – багатоцільовий корвет проєкту 20380 типу "Стерегущий", який Росія прийняла на озброєння у 2023 році. Формально він належав до Чорноморського флоту, однак через війну його перебазували на арктичні бази Північного флоту. У Лівії корабель супроводжував конвой з озброєнням для сил Лівійської національної армії під командуванням Халіфи Хафтара та згодом мав повернутися до Росії.

За словами президента Володимира Зеленського, під час цієї ж операції українські сили також уразили суховантаж MV ANGARA, який Росія використовувала для перевезення зброї. Для атаки залучили сім українських безекіпажних катерів, які, попри спроби противника знищити їх із повітря, води та суходолу, змогли уразити визначені цілі.