Після бійки мера і голови райради Білгород-Дністровського Марченко збирається відвідати місто
Джерело:телеграм Максима Марченка
У Білгород-Дністровському побилися міський голова та голова районної ради. Через це очільник Одеської ОВА Максим Марченко вирішив особисто відвідати місто.
Бійка трапилася під час засідання. Політиків розтягнули у різні боки силою.
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Марченко відвідає Білгород-Дністровський
Голова Одеської обласної військової адміністрації прокоментував бійку міського голови Білгород-Дністровського Віталія Граждана та голови районної ради Григорія Мельниченка.
Мною призначена робоча група, яка наступного тижня розпочне роботу з оцінки діяльності Білгород-Дністровської й районної, і міської рад. Найближчим часом я планую особисто відвідати це місто,
– зазначив Марченко
Відео бійки швидко поширилося у соцмережах. Спочатку Мельниченко почав лаяти Граждана, зокрема називати його наркоманом.
Після цього сутичка й розпочалася. Політики лаялися та поливали одне одного брудом навіть після того, як їх розтягнули.Цікаво! Український активіст та доброволець Сергій Стерненко розповів, що і Мельниченко, і Граждан мають проросійські погляди й навіть цього не приховують.
Дивіться звернення Максима Марченка:
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