Про це під час брифінгу заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван. Він повідомив, що Байден відвідає у Польщі американські війська, що захищають НАТО.

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Окрім того, президент США зустрінеться з експертами, які займаються гуманітарним реагуванням на війну. Байден також зустрінеться з президентом Польщі Анджеєм Дудою, що було анонсовано раніше.

Зауважимо, що в середу, 23-го березня, Байден поїде до Брюсселя на екстрені зустрічі з лідерами НАТО, G7 та Європейського Союзу.

Війська США у Польщі

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