Про це під час брифінгу заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван. Він повідомив, що Байден відвідає у Польщі американські війська, що захищають НАТО.
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Окрім того, президент США зустрінеться з експертами, які займаються гуманітарним реагуванням на війну. Байден також зустрінеться з президентом Польщі Анджеєм Дудою, що було анонсовано раніше.
Зауважимо, що в середу, 23-го березня, Байден поїде до Брюсселя на екстрені зустрічі з лідерами НАТО, G7 та Європейського Союзу.
Війська США у Польщі
- Перед вторгненням Росії в Україну США вирішили посилити свою військову присутність у Європі. Польща прийняла 1 700 американських солдатів, перші з яких прибули в Жешув.
- Згодом для підсилення військ НАТО США відправили до Польщі винищувачі F-15.
- 20-го лютого біля українського кордону почалися польсько-американські військові навчання.
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