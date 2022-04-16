Після Бучі західні країни відмовляються від будь-яких домовленостей з Росією, – Зеленський
Країни Заходу не бачать себе за одним столом переговорів із Росією. Здебільшого відмову пояснюють звірствами росіян у Бучі.
Відтак зараз дуже змінюються формати можливих майбутніх домовленостей із країною-окупантом. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на інтерв'ю президента Володимир Зеленського в інтерв'ю українським ЗМІ 16 квітня.
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Росія хоче все об'єднати
Президент зауважив, що Росія в перемовинах хоче досягти неможливого. А саме, щоб всі питання були вирішені в одному підписаному договорі. Мовиться, зокрема, про припинення боїв і про гарантії безпеки для України.
Країни не бачать себе за одним столом з Росією. Вони розмежовують договори з Росією та гарантії безпеки для України. Люди кажуть: "вибач, бачили, що було в Бучі, обставини змінюються",
– сказав президент.
За його словами, злочинні кроки агресора значно зменшують шанси укладання будь-яких договорів. При цьому, світові лідери не відмовляються від можливих домовленостей з Україною.
Інтерв'ю глави держави українським ЗМІ 16 квітня: дивіться відео