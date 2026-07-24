Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

Окупанти стратили українського полоненого

Відомо, що 13 липня 2026 року о 14:42 в районі села Ялта Комарської сільської громади російські окупанти взяли у полон військовослужбовця ЗСУ.

Після допиту один з окупантів віддав наказ стратити українського захисника, а інший розстріляв його з вогнепальної зброї.

Прокуратура уже розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини.

Наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, аби встановити всі обставини події та причетних.

Прокурори наголосили, що вбивство полонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Нагадаємо, що навесні на Харківщині поблизу селища Ветеринарне окупанти розстріляли чотирьох українських військовополонених. На той час діяло перемир'я.

На жаль, це не поодинокий випадок. Нещодавно ЄС запровадив санкції проти деяких росіян, які катували українських полонених. Одним із найрезонансніших фігурантів став перший заступник начальника колонії в окупованій Оленівці Дмитро Нєєлов.