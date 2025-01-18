Після двох ракетних ударів у Запоріжжі двоє людей вважаються зниклими безвісти

Вранці 18 січня Росія завдала два ракетні удари по одному з районів Запоріжжя. Унаслідок обстрілу 2 осіб вважаються зниклими безвісти.

Також відомо про 8 постраждалих. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Нацполіцію.

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Що відомо про атаку на Запоріжжя

Приблизно о 6 ранку пролунали вибухи у Запоріжжі.

Росіяни вдарили по території промислового об'єкта балістикою. Там виникли пожежі, поблизу пошкоджені житлові будинки і транспортні засоби.

Серед постраждалих – одна жінка у важкому стані, ще двоє жінок та троє чоловіків – у стані середньої тяжкості.

На місцях влучань чергові злочини країни-терористки фіксують поліцейські, рятувальники та муніципальні профільні служби.

Уже розгорнуто пункт прийому заяв та повідомлень від постраждалих громадян.

Наслідки атаки на Запоріжжя / Фото Нацполіції

Нагадаємо, що вранці Росія обстріляла балістикою також Київ. Там зафіксовано руйнування житлового будинку, нежитлових приміщень, станції метро, магазину, водопровідної магістралі тощо. На вулиці утворився потоп. Також відомо про 4 загиблих та 3 постраждалих.