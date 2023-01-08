Після гарячої ночі: у районі окупованого "Гідромашу" гучні вибухи

8 січня 2023, 14:37
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Джерело:

Іван Федоров

У Мелітополі знову пролунало декілька вибухів. Їх знову чули біля захопленого росіянами заводу "Гідромаш".

За даними мера, вибухи пролунали посеред дня 8 січня. Ба більше, ППО окупантам явно не допомагає.

Зауважте Детонує й детонує, – мер Мелітополя повідомив про потужну нічну "бавовну" в місті

Що відомо про нові вибухи в Мелітополі

Окупанти Мелітополя напевно не докурили. Декілька гучних вибухів недалеко від захопленого о**ами заводу "Гідромаш", де і так палили всю ніч (мовиться про ніч проти 8 січня – 24 Канал),
– повідомив Федоров.  

За його даними, хоч протиповітряна оборона, якою вороги постійно вихвалюються і не допомагає, та в небо відразу ж злетіла їхня авіація.

Мер Іван Федоров показав фото, на якому видніється дим після детонації та заявив, що деталі наслідків "бавовни" ще з'ясовують. 


Наслідки "бавовни" в Мелітополі / Фото Івана Федорова

Що відомо про потужну "бавовну" в окупованому Мелітополі

  • Майже о 2 годині ночі проти 8 січня Іван Федоров повідомив, що в місті пролунала серія гучних вибухів. За даними мера Мелітополя, у місті детонували, й детонували боєприпаси. 
  • За даними телеграм-каналів, здетонував один зі складів з боєкомплектом. Влучання відбулось в районі заводу "Гідромаш". 
  • Іван Федоров заявив, що вибухи лунали впродовж декількох годин. Адже на території заводу була військова база ворогів. Ба більше, вибухова хвиля повибивала шибки у сусідніх будинках.
Автор: Діана Квасневська