Після гарячої ночі: у районі окупованого "Гідромашу" гучні вибухи

У Мелітополі знову пролунало декілька вибухів. Їх знову чули біля захопленого росіянами заводу "Гідромаш".

За даними мера, вибухи пролунали посеред дня 8 січня. Ба більше, ППО окупантам явно не допомагає.

Зауважте Детонує й детонує, – мер Мелітополя повідомив про потужну нічну "бавовну" в місті

Що відомо про нові вибухи в Мелітополі

Окупанти Мелітополя напевно не докурили. Декілька гучних вибухів недалеко від захопленого о**ами заводу "Гідромаш", де і так палили всю ніч (мовиться про ніч проти 8 січня – 24 Канал),

– повідомив Федоров.

За його даними, хоч протиповітряна оборона, якою вороги постійно вихвалюються і не допомагає, та в небо відразу ж злетіла їхня авіація.

Мер Іван Федоров показав фото, на якому видніється дим після детонації та заявив, що деталі наслідків "бавовни" ще з'ясовують.



Наслідки "бавовни" в Мелітополі / Фото Івана Федорова

Що відомо про потужну "бавовну" в окупованому Мелітополі