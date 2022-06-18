Після гучного скандалу: французький виробник озброєння Thales нарешті йде з Росії

Французький виробник озброєння Thales нарешті покидає російський ринок. Компанія виготовляє інформаційні системи для військових потреб.

Від початку повномасштабної російсько-української війни минуло понад 3 місяці, але Thales таки заявила про зупинку співпраці з державою-агресоркою.

До речі Макрон підтвердив існування обмежень на постачання Україні літаків і танків

Як компанія співпрацювала з Росією

Thales, крім військових, надавала послуги в банківському секторі великим російським банкам. Згодом вони потрапили під санкції ЄС.

У компанії заявили, що припиняють банківську діяльність. Тож група оголошує про припинення діяльності в Росії. Крім того, компанія зупиняє завод з виробництва банківських карт.

Гучний скандал із Thales

Thales потрапила у скандал в квітні 2022 року. Волонтери виявили обладнання компанії у російській військовій техніці: у танку Т72Б3 та БМД-4 "Бахча". На виробника пішов шквал критики.

Експерт Олександр Дубілет тоді припускав, що були не дуже складні схеми, які дозволяли компаніям зі списку санкцій спокійно працювати. Тобто залучити потрібно було лиш одного посередника.

Після цього запустили проєкт "Тотальна ізоляція Росії", у рамках якого група юристів-міжнародників звернулись до правоохоронних органів Європи з вимогою покарати Thales та її "дочку", компанію Sofradir, за порушення європейських санкцій.

Візит Макрона в Україну

Зауважимо, що заява французького промислового гіганта про вихід з російського ринку збіглась у часі з візитом президента Франції Еммануель Макрона до Києва.

Політик наголошував, що Франція допомагає Україні боєприпасами та "певними видами озброєнь". Зокрема, броньованою технікою. Крім того, Франція відправляє 12 155-міліметрових самохідних артилерійських установок CAESAR. За словами Макрона, Зеленський просив про додаткові САУ, тому найближчим часом до цих 12 додасться ще 6. Офіційне рішення про додаткові установки Макрон має схвалити невдовзі.

Крім того, Макрон підтвердив, що країни Заходу мають домовленість не надавати Україні певні види зброї. Зокрема, штурмові літаки та танки.

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