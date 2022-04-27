Після Москви генсек ООН Гутерреш прибув до Києва, щоб обговорити евакуацію цивільних

Генсек ООН прибув до Києва. Тут він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та обговорить питання евакуації цивільного населення із зони активних бойових дій, зокрема з Маріуполя.

Гутерреш прибув до Києва після візиту до Москви. Там він зустрівся з очільником Кремля Путіним.

Зауважте У Путіна відхрестилися від домовленостей з ООН щодо евакуації цивільних з Маріуполя

ООН сприятиме евакуації цивільних

Антоніу Гутерреш заявив, що ООН продовжить сприяти евакуації мирного населення із зон активних бойових дій. Генсек ООН наголосив на необхідності чим швидшого завершення війни.

Я прибув в Україну після відвідин Москви. Ми продовжимо нашу роботу щодо розширення гуманітарної підтримки та забезпечення евакуації мирного населення із зон конфлікту. Чим швидше закінчиться ця війна, тим краще – заради України, Росії та світу,

– заявив Гутерреш.

У межах свого візиту генсек ООН зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським.

Візит Гутерреша до Москви: головне

Перед візитом до Києва генсек ООН Антоніу Гутерреш приїхав до Москви, де зустрівся з Путіним.

Під час зустрічі очільник Кремля цинічно переконував генсека в тому, що нібито його вводять в оману щодо ситуації в Україні. Крім того, Путін не менш цинічно заявив про те, що буцімто активних бойових дій у Маріуполі не відбувається.

Після зустрічі в ООН заявили, що Путін погодився на евакуацію мирного населення з "Азовсталі" та Маріуполя за участю ООН та Червоного Хреста. Однак речник Кремля відхрестився від будь-яких домовленостей,

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