Після Москви генсек ООН Гутерреш прибув до Києва, щоб обговорити евакуацію цивільних
Джерело:твітер Антоніу Гутерреша
Генсек ООН прибув до Києва. Тут він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та обговорить питання евакуації цивільного населення із зони активних бойових дій, зокрема з Маріуполя.
Гутерреш прибув до Києва після візиту до Москви. Там він зустрівся з очільником Кремля Путіним.
Зауважте У Путіна відхрестилися від домовленостей з ООН щодо евакуації цивільних з Маріуполя
ООН сприятиме евакуації цивільних
Антоніу Гутерреш заявив, що ООН продовжить сприяти евакуації мирного населення із зон активних бойових дій. Генсек ООН наголосив на необхідності чим швидшого завершення війни.
Я прибув в Україну після відвідин Москви. Ми продовжимо нашу роботу щодо розширення гуманітарної підтримки та забезпечення евакуації мирного населення із зон конфлікту. Чим швидше закінчиться ця війна, тим краще – заради України, Росії та світу,
– заявив Гутерреш.
У межах свого візиту генсек ООН зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським.
Візит Гутерреша до Москви: головне
- Перед візитом до Києва генсек ООН Антоніу Гутерреш приїхав до Москви, де зустрівся з Путіним.
- Під час зустрічі очільник Кремля цинічно переконував генсека в тому, що нібито його вводять в оману щодо ситуації в Україні. Крім того, Путін не менш цинічно заявив про те, що буцімто активних бойових дій у Маріуполі не відбувається.
- Після зустрічі в ООН заявили, що Путін погодився на евакуацію мирного населення з "Азовсталі" та Маріуполя за участю ООН та Червоного Хреста. Однак речник Кремля відхрестився від будь-яких домовленостей,
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