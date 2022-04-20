Після небувалого ажіотажу: Укрпошта зупинила продаж марки з російським воєнним кораблем

Укрпошта припиняє продаж марки з російським воєнним кораблем у своїх відділеннях. Генеральний директор підприємства Ігор Смілянський розповів про подальші плани.

За словами Смілянського, станом на 20 квітня 2022 року у відділеннях Укрпошти придбали майже 700 тисяч марок. Тепер продаж припиняють всюди, окрім відділення Укрпошти на Майдані: там 20 квітня з 13:00 продаватимуть марки тим людям, які вчора не змогли їх купити, тому потрапили у спеціальний список.

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Укрпошта припиняє продаж марки з російським воєнним кораблем у відділеннях

Далі марку (100 тисяч) можна буде придбати в інтернет-магазині. Старт продажу – четвер, 21 квітня, для тих, хто раніше оформив замовлення в перші дні. Тоді як у п’ятницю, 22 квітня, це зможе зробити будь-який клієнт в Україні чи за кордоном.

Таким чином ще понад 8300 осіб зможуть отримати марки. Ігор Смілянський додав, що решту тиражу марок використають для:

офіційних делегацій,

музейних фондів,

міжнародних зобов’язань у рамках ВПС,

по філателістичних абонементах.

Крім того, по 1 марці отримає кожен співробітник Укрпошти, а ще невелика частина тиражу піде на підтримку маркетингових акцій з українським бізнесом. Укрпошта не буде друкувати додатковий тираж марки з воєнним кораблем, проте там придумали, як продовжити життя цієї серії.

Про нову ідею повідомлять наступного тижня після вирішення технічних нюансів. До слова, майки та інші речі з легендарною маркою вже незабаром можна буде купити й онлайн, і у відділеннях Укрпошти.

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