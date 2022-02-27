Після невдалих спроб взяти Чернігів росіяни вирішили обійти місто, – Генштаб
27 лютого 2022 , 11:36Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російські окупанти намагалися захопити Чернігів, але українські військові зупинили їхній наступ та змусили ворога відступити.
У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що після провальної спроби заволодіти Черніговом окупанти здійснюють обхід міста в напрямку сіл Іванівки та Козельця.
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У ніч на 27 лютого на Чернігівщині тривали запеклі бої, перевагу у яких здобули Збройні сили України. Зокрема, наші військові знищили дві ворожі колони з сотнями одиниць техніки.
Окупанти намагаються обійти місто Чернігів через Козелець та Іванівку:
Скриншот з Google maps
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