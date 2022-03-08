Після невдалого штурму Одеси Росія відправила на ремонт корабель "Самум", що "не має рівних"

В окупований Севастополь доставили пошкоджений ракетний катер агресора. За заявами окупантів щодо ударного потенціалу він "не має рівних".

Відомо, що до окупованого Росією Севастополя корабель доставили ввечері 7 березня.

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Повідомляють, що у ніч проти 8 березня огляд пошкоджень корабля проводили з води катерами з підсвічуванням прожекторами.

Що відомо про російський корабель

"Самум" є судном на повітряній подушці що входить до складу 41 бригади ракетних катерів та є найбільшим у своєму підкласі на практиці російського та світового кораблебудування швидкохідним бойовим кораблем, що використовує гідродинамічну платформу, він є катамараном з аеростатичним повітряним розвантаженням. За заявами агресора щодо ударного потенціалу він "не має рівних", з урахуванням його великої швидкості.

Після цієї болісної втрати агресора зранку 8 березня авіація Чорноморського флоту була піднята у повітря та спрямована у бік Одеси.

Додамо, що зранку 7 березня стало відомо, що підрозділи морської піхоти Військово-Морських Сил України підбили ворожий корабель у Чорному морі.

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