Після нічної атаки на Київ Кличко оголосив про комендантську годину до 17 березня

У своєму новому зверненні мер Києва Віталій Кличко наголосив на запровадженні довгої комендантської години. На цей вимушений крок ідуть, щоб врятувати містян він атаки російських військових.

Передовсім Віталій Кличко наголосив на тому, що Росія продовжує бомбити та нищити українські міста. І що дісталася вона й до самої столиці. Тож після нічної атаки на Київ прийняли рішення запровадити довгу комендантську годину.

Читайте також Пожежу в багатоповерхівці у Святошинському районі локалізували: врятовано 46 людей

Комендантська година у Києві триватиме до 17 березня

Віталій Кличко підкреслив, що ситуація наразі складна та небезпечна. Тож військове командування ухвалило рішення:

15 березня, з 20:00 до 07:00, 17 березня, у Києві діятиме комендантська година.

Очільник міста наголосив на тому, що під час неї заборонено пересуватися Києвом без спецперепусток. Покидати свої домівки можна буде лише для того, щоб дійти до укриття.

Прошу всіх киян підготуватися до того, що доведеться бути вдома, а за сигналу тривоги – в укритті,

– підкреслив він.

Дивіться відеозвернення Віталія Кличка до киян:

Не в останню чергу таке рішення пов'язане з тим, що внаслідок ворожих ударів по столиці в одній багатоповерхівці загинули, за попередніми даними, двоє людей. Ще майже 30 евакуювали. На місцях досі працюють медики та рятувальники.

Столиця, серце України, буде оборонятися. І Київ, який є сьогодні символом і форпостом європейської свободи та безпеки, ми не здамо! На коліна нас не поставлять,

– сказав він.

Також він попросив усіх чоловіків-киян, які вивозили свої сім'ї з міста, повертатися до столиці. Віталій Кличко зазначив, що зараз не час для того, щоб десь сидіти та співчувати.

До теми – У Києві окупанти обстріляли багатоповерхівки – дивіться відео: