Після обстрілів житлових кварталів Миколаєва люди шоковані наслідками

7 березня 2022 , 07:32
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Вночі, 7 березня, російські окупанти обстріляли Миколаїв. Орки вдарили по мирному місту реактивними системами залпового вогню.

Люди шоковані побаченим. Вони з жалем дивляться на те, що залишилось від їхніх домівок, однак все ж радіють, що живі.

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Очевидці вже встигли зафіксувати та опублікувати жахливі наслідки.

Мешканці оглядають, що залишилось від їхнього будинку: дивіться відео


Розбомблені будинки та наскрізь продірявлені авто: дивіться відео

 

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Автор: Олена Данилів