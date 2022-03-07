Після обстрілів житлових кварталів Миколаєва люди шоковані наслідками
7 березня 2022 , 07:32Читать новость на русском
Вночі, 7 березня, російські окупанти обстріляли Миколаїв. Орки вдарили по мирному місту реактивними системами залпового вогню.
Люди шоковані побаченим. Вони з жалем дивляться на те, що залишилось від їхніх домівок, однак все ж радіють, що живі.
До теми По Миколаєву ворог вдарив з реактивних систем залпового вогню
Очевидці вже встигли зафіксувати та опублікувати жахливі наслідки.
Мешканці оглядають, що залишилось від їхнього будинку: дивіться відео
Розбомблені будинки та наскрізь продірявлені авто: дивіться відео
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