Після обстрілу Харкова російськими військами спалахнули пожежі у 40 будинках: відео
3 березня 2022 , 16:35Читать новость на русском
Джерело:"Суспільне Харків"
Окупанти продовжують цинічно обстрілювати Харків. Проте через обстріли у багатоповерхівках та навіть приватних будинках спалахнули пожежі.
Лише за останню годину повідомили про пожежі у щонайменше 40 будинках.
До теми Прилетіло на дитячий майданчик: харків'яни показали наслідки атаки росіян
Більшість викликів до пожежної частини надходять з Салтівки.
Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко показав наслідки обстрілів у Харкові. На фоні видно багато диму від пожеж у квартирах.
Додамо, що вже кілька днів російські загарбники наносять руйнівних ударів по Харкову. Уже постраждала низка адміністративних будівель та житлових будинків.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!