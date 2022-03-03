Після обстрілу Харкова російськими військами спалахнули пожежі у 40 будинках: відео

3 березня 2022 , 16:35
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Джерело:

"Суспільне Харків"

Окупанти продовжують цинічно обстрілювати Харків. Проте через обстріли у багатоповерхівках та навіть приватних будинках спалахнули пожежі.

Лише за останню годину повідомили про пожежі у щонайменше 40 будинках.

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Більшість викликів до пожежної частини надходять з Салтівки.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко показав наслідки обстрілів у Харкові. На фоні видно багато диму від пожеж у квартирах.


Додамо, що вже кілька днів російські загарбники наносять руйнівних ударів по Харкову. Уже постраждала низка адміністративних будівель та житлових будинків.

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Автор: Марія Бондар