Померли 7-річний хлопчик і 5-річна дівчинка: трагічне отруєння грибами на Чернігівщині

У реанімації обласної дитячої лікарні в Чернігові 2 травня після отруєння грибами помер 7-річний хлопчик. Вранці 30 квітня також померла його молодша сестричка, якій було лише 5 років. Гриби зібрала та приготувала їх мама.

Окрім них грибами в сім'ї отруїлися й 2 інших дітей. Вони також потрапили до реанімації. Ця сім'я проживає в районі Олександрівка на Чернігівщині.

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Діти з'їли ці гриби ще 26 квітня.

Їх непритомними госпіталізували вже наступного дня.

Померлі хлопчик і дівчинка від початку були у важкому стані.

Через отруєння відмовила центральна нервова система, печінка та інші органи.

Їх обох підключали до апарату ШВЛ.

Який стан 2 інших дітей – невідомо.

Як вони отруїлися

Як розповіла мати померлих журналістам, вона зібрала гриби в лісі 25 квітня. На її думку, це були гриби-зморшки. Наступного дня вона відварила їх у воді та додала в картоплю, якою годувала дітей.

Згодом виявилось, що в сім'ї насправді пообідали грибами строчками, які дуже схожі на зморшки. Цей вид вважається умовно їстівним і виділяє токсичні речовини.

Суспільне повідомило, що ця багатодітна сім'я перебуває на обліку соцслужб ще з 2012 року. Мати померлих зараз вагітна – вже вшосте.

Пора збору грибів у розпалі, але окрім користі вони можуть принести й серйозні проблеми. Як уникнути отруєння грибами, перші симптоми та що при них робити – за посиланням



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