Після падіння двох ракет на Одещині обійшлося без постраждалих
18 березня 2022 , 20:29Читать новость на русском
Джерело:телеграм Максима Марченка
Вранці 18 березня ворог завдав ракетного удару по населеному пункту Одеської області.
Ще у небі підрозділ Повітряних сил ЗСУ збив ворожу крилату ракету морського базування.
До теми На Одещині рятувальники виявили й ліквідували авіаційну бомбу ОФАБ-500
Проте, за словами очільника Одеської ОВА Максима Марченка, дві інші таки впали.
На щастя, постраждалих немає внаслідок удару,
– сказав голова ОВА.
Окрім цього, в Одесі 18 березня українській системі ППО вдалося знищити ще й ворожі російські дрони. Відомо, що ті проводили розвідку.
До теми – Як в Одесі готові захищати місто: дивіться відео