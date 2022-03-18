Після падіння двох ракет на Одещині обійшлося без постраждалих

Вранці 18 березня ворог завдав ракетного удару по населеному пункту Одеської області.

Ще у небі підрозділ Повітряних сил ЗСУ збив ворожу крилату ракету морського базування.

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Проте, за словами очільника Одеської ОВА Максима Марченка, дві інші таки впали.

На щастя, постраждалих немає внаслідок удару,

– сказав голова ОВА.

Окрім цього, в Одесі 18 березня українській системі ППО вдалося знищити ще й ворожі російські дрони. Відомо, що ті проводили розвідку.

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