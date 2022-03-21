Після перемир'я, за 3 – 4 роки Путін прийде знову, – Ян Валетов

Російська армія хотіла захопити Україну за 3 дні, але бліцкриг Путіна провалився. Однак програти нам – це не у психології очільника Кремля.

Володимир Путін просто не здатний визнати свою поразку. Цю війну можна закінчити лише шляхом воєнного програшу Росії. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив блогер та письменник Ян Валетов.

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На його думку, якщо закінчити війну шляхом перемир'я, то згодом Путін нападе знову.

Якщо ми зараз домовимось про перемир'я і розійдемось у різні сторони, то 3 – 4 роки він прийде знову. Прийде, тому що ми для нього – кістка в горлі,

– підкреслив Валетов.

Письменник також додав, що існування українців та незалежної України заперечує ті принципи, які декларує Володимир Путін.

Ян Валетов про ймовірний розвиток війни: дивіться відео