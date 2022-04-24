Після перемоги Макрона на виборах у Франції знову спалахнули протести

Чинний лідер Франції Еммануель Макрон отримав комфортну перемогу на президентських виборах. Після оголошення даних екзитполів, які засвідчили перемогу Макрона у другому турі, у Франції спалахнули протести.

Поліцейські використали сльозогінний газ у Парижі

Голосування у Франції закінчилося о 19:00 за місцевим часом, хоча бельгійські ЗМІ ще раніше повідомили про впевнену перемогу Макрона на виборах. Згодом переобрання Макрона підтвердили й французькі ЗМІ, посилаючись на дані екзитполів.

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Ввечері на вулиці в Парижі вийшли учасники руху "Жовті жилети", які упродовж останніх тижнів закликали не голосувати за чинного президента Франції.

Повідомляється, що поліцейські використали сльозогінний газ проти протестувальників. У Парижі правоохоронці намагалися розігнати здебільшого молодих людей, які зібралися у центральному районі Шатле для протесту.

В інших французьких містах спалахнули жорсткі демонстрації. Протестувальники також вийшли на вулиці у Ліоні та Ренні. У Ренні виникли сутички з правоохоронцями.

Відео протестів у Ренні

Під час протестів постраждало одне з авто, на якому розбили скло. Також протестувальники розбили багаття у Ренні.

Відео протестів у Ренні

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