Після перемоги над Росією свято 9 травня втратить важливість, – Дробович

Після того, як Україна переможе у війні з Росією, радянське свято 9 травня втратить свою важливість. Українці отримають свою перемогу, яка матиме велике значення для нашої ідентичності.

В Україні пам'ятатимуть перемогу над нацизмом

У цьому переконаний глава Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович. Він заявив, що після перемоги України у війні з Росією 9 травня як День перемоги перестане бути настільки ж важливим у суспільстві.

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Дробович зазначив, що в українців з'явиться нова перемога.

Очевидно, що після війни 9 травня перестане мати таке значення, яке має зараз. Не тому, що хтось це заборонятиме, а тому, що ми матимемо свою перемогу, яка для нашої ідентичності, для розуміння свого місця матиме більш важливе значення,

– сказав він.

Разом з тим, зі слів Дробовича можна зробити висновок, що в Україні не будуть знецінювати перемогу над нацизмом. Він зауважив, що буде втрачено пафос, який будував СРСР довкола перемоги.

Також Дробович наголосив на тому, що історію не варто перекручувати, аби народ не сварився.

"Але поступово це втратить свій пафос і ту ідеологізацію, яку будував Радянський Союз. Цю еволюцію необхідно супроводжувати розумно і без будь-якого перекручування, тоді народ не буде сваритися", – сказав глава УІНП.

9 травня – сакральна дата для Кремля

У Росії на тлі провалу у війні проти України планують здобути бодай якусь "перемогу" до 9 травня заради внутрішньої пропаганди. Політологи вважають, що Володимиру Путіну вдасться вигадати якусь "перемогу".

Також існує ймовірність, що Путін оголосить 9 травня мобілізацію, оскільки росіяни зазнають серйозних втрат. Станом на 1 травня уже понад 23 солдатів загинуло у війні проти України.

Разом з тим, експерти вважають, що оголошення мобілізації в Росії поховає диктатуру Путіна.

Додамо, що цьогорічний парад недорахується багато техніки та військових. Усе через шалені втрати у цинічній війні проти України.

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