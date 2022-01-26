Після перенесених тортур: стан політв'язня В'ячеслава Засипки – критичний

Українець В'ячеслав Засипка перебуває у незаконному ув'язненні на території тимчасово окупованої Донеччини. Після перенесених тортур його стан здоров'я – критичний.

Про стан В'ячеслава Засипки у мережі повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Вона виступила з вимогою звільнити чоловіка.

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Затримання чоловіка окупантами, полон і катування

В'ячеслав Засипка працював таксистом. У полон потрапив 9 березня 2018 року в Макіївці. Туди він приїхав зі своєю знайомою.

Обох затримали представники окупантів. Вони звинуватили чоловіка у співробітництві з українськими спецслужбами, жінку ж згодом відпустили.

За рік до полону, В’ячеслав отримав тяжкі опіки лівої частини тіла, пережив не одну операцію.

Попри це, під час перебування у сумнозвісній тюрмі "Ізоляція", розповіла Денісова, українця катували електричним струмом, зокрема і по шрамах від опіків.

У серпні 2019 року українця засудили за "пособництво у скоєнні теракту" до 17,5 року позбавлення волі.

Стан здоров'я чоловіка – критичний

Наразі українець перебуває в Єнакіївській колонії №52 на території тимчасово окупованої Донеччини.

Після пережитих катувань стан його здоров'я критичний: контузія, зламані плоскогубцями зуби, опіки після тортур струмом,

– зазначила омбудсменка.

Чоловік погано пересувається. Внаслідок хронічної венозної недостатності у нього набряклість ніг, трофічні виразки, викривлення стопи.

В'ячеслав Засипка потребує негайної медичної допомоги, яку в умовах ув'язнення йому не надають. Ба більше – ліки, передані рідними, до нього не доходять.

Мати політв'язня зустрічалася з уповноваженою Ради з прав людини та главою Офісу Президента щодо звільнення її сина з полону. Через це чоловіка перевели до карцеру.

Денісова закликає негайно звільнити чоловіка

Людмила Денісова наголосила, що дії окупантів щодо В'ячеслава Засипки є порушеннями не лише українського законодавства, але і норм міжнародного права.

"Звертаюся до керівництва Червоного Хреста в Україні терміново здійснити візит до В'ячеслава Засипки, сприяти його негайному звільненню", – додала вона.

Крім того, омбудсменка просить координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Шарлотту Реландер особисто втрутитись задля порушення питання про його звільнення.

Через критичний стан здоров'я чоловіка Денісова наполягає на його негайному звільненні.

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Уривок з допису Людмили Денісової:

В'ячеслав – працював таксистом, у полон потрапив 9 березня 2018 року в Макіївці, куди повіз свою знайому.

Обох було затримано представниками так званого "МДБ ДНР". Вони звинуватили чоловіка у співробітництві з українськими спецслужбами, жінку ж згодом відпустили.

За рік до полону, В'ячеслав отримав тяжкі опіки лівої частини тіла, внаслідок чого пережив не одну операцію. Попри це, під час перебування у сумнозвісній тюрмі "Ізоляція", українця катували електричним струмом, зокрема, по шрамах від опіків.

У серпні 2019 року В'ячеслава було засуджено за "пособництво у скоєнні теракту" до 17,5 року позбавлення волі.

Після пережитих катувань стан його здоров'я критичний: контузія, зламані плоскогубцями зуби, опіки після тортур струмом.

Чоловік погано пересувається. Внаслідок хронічної венозної недостатності у нього набряклість ніг, трофічні вирази, викривлення стопи.

Він потребує негайної медичної допомоги, яка в умовах ув’язнення В’ячеславу не надається, а ліки передані рідними – до нього не доходять.

За участь його матері у зустрічах з Уповноваженим ВРУ з прав людини та Керівником Офісу Президента України стосовно звільнення з полону, В'ячеслава покарали поміщенням до карцеру.