Після початку війни українці почали вважати Україну лідером Європи та пострадянського простору

У період війни значно зросла самооцінка населення. Тепер Україну порівняно з країнами Європи бачать серед "лідерів" 34% опитаних і "середнячків" – 42%.

Ще два місяці тому більшість бачили Україну серед "аутсайдерів". Про це свідчать дані свіжого опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Увага Більшість українців готові на компроміс з Росією, але за умови повернення Криму та Донбасу

Примітка! Опитування проводилось з 12 по 13 березня. В ньому взяли участь 1 200 людей у віці від 18 років по всій країні, крім тимчасово окупованих територій. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю не більше 2,8%.



Більшість українців вважають Україну лідером серед країн Європи / Інфографіка "Рейтинг"

Водночас 63% бачать Україну в "лідерах" серед країн колишнього СРСР, тоді як ще два місяці тому бачили переважно серед "середнячків".

Загалом, 76% вважають, що справи в Україні рухаються у правильному напрямку. Це найвищий показник за усю історію замірів.

Лише 15% протилежної думки, 10% – не змогли оцінити ситуацію. У всіх регіонах та серед вікових груп домінує оцінка напрямку як правильного.