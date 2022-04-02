Після полону в Україні окупант заявив, що хоче повернутися на службу

Нічого російських військових життя не вчить. Окупант потрапив до полону, після чого його обміняли. І, як виявилося, найманець вирішив знову відправитися воювати проти України.

Як зазначають в одному з пабліків у соціальних мережах, після реабілітації та відпустки Андрій Крендельов повернеться на службу. Ну що ж, тепер у нього є шанси приїхати до Росії остаточно. Правда, у форматі "двохсотих".

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Окупант не вірив, що повернеться додому

Так, 26-річний військовий з Саратовської області добровільно здався у полон в Україні. Після цього він записав звернення до росіян, в якому закликав не йти війною проти нашої країни. Але щось пішло не так.

Як бачите, брехати у росіян закладено десь на генетичному рівні. Хоч військовий і розповідав про страшні звірства, які чинять окупанти на території України, сам він збирається знову повернутися на службу.

Сам військовий зізнається, що до кінця не вірив, що йому вдасться повернутися до Росії. Каже, його з пов'язкою на очах привезли на місце обміну та передали російській стороні. Звичайно ж, достеменно невідомо, чи відправлять його знову воювати проти України. Адже є висока ймовірність, що цього разу він не просто здасться в полон, а й техніку військову здасть, за що отримає чималу винагороду.

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