Після популярності марок Укрпошта випустить і футболку з написом про шлях російського корабля

Укрпошта, після випуску популярних марок зі шляхом російського корабля, випустить футболки. Попередньо відомо, що них буде аналогічний напис.

Відповідну інформацію в ефірі каналу "Рада" розповів гендиректор компанії Ігор Смілянський. Це трапилось 16 квітня – на 52 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

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Укрпошта випустить футболки з написом "Русский военный корабль, иди нах*й"

Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський заявив, що з 12 квітня люди вже купили 500 тисяч екземплярів нової марки "Русский военный корабль, иди нах*й", а її загальний тираж – мільйон екземплярів.

Тому компанія випустить ще один тираж марок, а також фірмові футболки з аналогічним зображенням.

Вже готуємось. З першого дня (повномасштабного вторгнення Росії в Україну, – 24 канал) ми намагаємось підтримати український бізнес. І саме сьогодні (мовиться про 16 квітня – 24 канал) ведемо переговори з українськими виробниками, щоб вони змогли виготовити ці футболки вже наступного тижня,

– заявив Смілянський.

Зокрема він запевнив, що частину виручених грошей вони відправлять на підтримку ЗСУ.

Окрім того, Смілянський запевнив, що:

буде ще один тираж з понеділка;

у Києві марки будуть на головному поштамті та невелика партія у кожному регіоні України.

"Ми трохи притримаємо кілька для Херсона. Ми дуже сподіваємося, що і Херсон, і Мелітополь, і Бердянськ скоро повернуться, і люди там теж заслуговують на те, щоб отримати нашу марку", – пояснив гендиректор компанії.

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