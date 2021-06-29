Купатися – зась: після повені в окупованому Криму закрили десятки пляжів

Окупований Крим нещодавно зіткнувся з небаченою за потужністю повінню. Через високу воду значно погіршилась якість морської води.

Росспоживнагляд після підтоплень зупинив експлуатацію 83 кримських пляжів. Загалом в окупованому Криму влітку функціонують 373 пляжі.

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З водойм взяли більше ніж 20 тисяч проб

Експерти обстежили більше ніж 20,5 тисяч проб води з водойм. Їх протестували на санітарно-хімічні, мікробіологічні, паразитологічні та вірусологічні показники.

Біля берегів курортної Ялти, яка чи не найбільше постраждала від повені, купатись неможливо. Окупаційна влада зазначила, що холерного вібріона біля узбережжя не знайшли.

Що таке холерний вібріон? Це – грам-негативна бактерія, що належить до роду вібріон. Цей збудник спричиняє у людей холеру. Це – грам-негативна бактерія, що належить до роду вібріон. Цей збудник спричиняє у людей холеру. Хвороба передається фекально-оральним шляхом від людини до людини, частіше при вживанні забрудненої води, овочів, фруктів, при купанні, а також через їжу і при побутових контактах.

Що відомо про повені в окупованому Криму