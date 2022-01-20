Після повернення з-за кордону: у Білорусі затримали журналіста Квятковського
Джерело:"Радіо Свобода"
Білоруського письменника та журналіста Северина Квятковського затримали біля його будинку. Це сталося після того, як чоловік повернувся до Білорусі з-за кордону.
Про причини затримання нічого невідомо. Де зараз перебуває Квятковський – також.
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Білоруська асоціація журналістів повідомила, що проти Квятковського порушили кримінальне провадження через коментарі у фейсбуці. Про які саме мовиться – невідомо.
Один з останніх дописів Квятковського / Cкриншот з фейсбуку журналіста
Що відомо про Квятковського
Це білоруський письменник, журналіст, редактор, менеджер культурних та медіапроєктів, блогер. Він працював журналістом у багатьох виданнях, зокрема: на Радіо 101.2, у газетах "Ім'я" та "Наша Нива", на "Радіо Свобода".
Квятковський також активно пише блоги. З 2012 року – на "Радіо Свобода". Він є членом Білоруської асоціації журналістів, а також Спілки білоруських письменників.
Одні з книг письменника – "Фрашки до пляшки", "Подарунок для Адель", "Як стати білорусом".
Гучні затримання у Білорусі
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- У Білорусі затримали колишнього посла, який критикував Лукашенка. Це сталось у серпні 2021 року.
- Потерпають і спортсмени. Зокрема, у ЗМІ обговорювали тиск на Христину Тімановську та затримання Олександри Романовської.