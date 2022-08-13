Після "референдуму" на Херсонщині США можуть визнати росію терористом, – політолог

Заяви американських партнерів звучать в унісон із українськими. Відтак у США запевнили, що на росію чекають жорсткі санкції, якщо вона наважиться на псевдореферендуми.

Про це 24 каналу розповів політолог-американіст та аналітик "Інтерньюз-Україна" Владислив Фарапонов. Він також зазначив, що дії росії можуть тільки поставити остаточну крапку у питанні перемовин із Україною.

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"Якщо говорити про можливі санкції, то це може бути визнання росії, як спонсора тероризму. Такий статус має дуже потужний набір інструментів, включно із численними санкціями", – пояснює політолог.

За словами Фарапонова, це може бути повна заборона на закупівлю товарів подвійного призначення, також можливі санкції для держав, які допомагають росії обходити обмежувальні заходи.

Якщо росію визнають країною, яка спонсорує тероризм, то вона може залишитись без статусу "суверенного імунітету",

– пояснює Владислав Фарапонов.

Це тягне втрату можливості позиватись до американських судів і потенційно вигравати всі ці справи та отримувати фінансові відшкодування.

Детальніше про обмеження через статус держави, що спонсорує тероризм: дивіться відео

росія спонсорує тероризм – детальніше

Дуже важливо, щоб США визнали росію державою-спонсором тероризму. Це допоможе українцям судитися за збитки, які завдали окупанти.

Якщо таке рішення реально колись ухвалять в США, то громадяни зможуть подавати і представницькі позови – коли судиться одразу група людей. Такі можливі компенсації можуть бути серйозною проблемою для росії. Адже постраждали від агресії мільйони українців.