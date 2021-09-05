Після сходження на гору: у Грузії загинув український альпініст Петро Борис
Джерело:фейсбук Пласту
У Грузії, після підняття на гору Тетнульд, загинув 36-річний Петро Борис. Чоловік був пластуном та невтомним мандрівником.
Попередньо відомо, що він помер після сходження на гору висотою 4852 метри. Про це повідомили у фейсбуці "Пласту".
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36-річний Петро Борис загинув після сходження з гори
З глибоким сумом повідомляємо про загибель пластуна Петра Бориса. Висловлюємо щирі співчуття дружині Юліанні Борис, рідним і близьким,
– розповіли у організації.
Трагедія трапилась після сходження на гору Тетнульд в регіоні Верхня Сванетія, що на північному заході Грузії. Попередньо відомо, що чоловік загинув після завершення сходження.
Петро Борис розвивав "Пласт" на Львівщині
Глава Наглядової ради "Пласт – НСОУ" Юрій Юзич написав, що він був комендантом його першого пластового табору. Як кращого кандидата-юнака з усього Городоцького району Бориса взяли на курінний табір частини 1 імені Короля Данила "Перша стежа".
Саме там він отримав своє пластове псевдо "Слоник", адже на свій вік був дуже високим та дужим юнаком. Згодом Борис створив юнацький курінь імені Біласа і Данилишина у Городку, багато років був виховником.
Розвивав Львівські округи "Пласту", щоб зробити пластування доступним для простих сільських хлопців в середовищі яких сам виростав,
– написав Юзич.
Що відомо про Петра Бориса
- Чоловік був членом куреню "Сіроманці" й активним учасником пластових заходів та таборів.
- Петро Борис родом з Городка, що у Львівській області.
- Дружина Петра, Юлія Борис, написала у фейбуці, що попередньо парастас планують у вівторок, 7 вересня. Та детальніше знатимуть тільки 6 вересня.
- Також попередньо вечір пам'яті запланували на вечір суботи, 11 вересня.
- Перед тим дружина написала, що загибель Петра Бориса – "нещасний випадок".