Після сходження на гору: у Грузії загинув український альпініст Петро Борис

У Грузії, після підняття на гору Тетнульд, загинув 36-річний Петро Борис. Чоловік був пластуном та невтомним мандрівником.

Попередньо відомо, що він помер після сходження на гору висотою 4852 метри. Про це повідомили у фейсбуці "Пласту".

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36-річний Петро Борис загинув після сходження з гори

З глибоким сумом повідомляємо про загибель пластуна Петра Бориса. Висловлюємо щирі співчуття дружині Юліанні Борис, рідним і близьким,

– розповіли у організації.

Трагедія трапилась після сходження на гору Тетнульд в регіоні Верхня Сванетія, що на північному заході Грузії. Попередньо відомо, що чоловік загинув після завершення сходження.

Петро Борис розвивав "Пласт" на Львівщині

Глава Наглядової ради "Пласт – НСОУ" Юрій Юзич написав, що він був комендантом його першого пластового табору. Як кращого кандидата-юнака з усього Городоцького району Бориса взяли на курінний табір частини 1 імені Короля Данила "Перша стежа".

Саме там він отримав своє пластове псевдо "Слоник", адже на свій вік був дуже високим та дужим юнаком. Згодом Борис створив юнацький курінь імені Біласа і Данилишина у Городку, багато років був виховником.

Розвивав Львівські округи "Пласту", щоб зробити пластування доступним для простих сільських хлопців в середовищі яких сам виростав,

– написав Юзич.

Що відомо про Петра Бориса