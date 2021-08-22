Після скарг пам'ятник поліцейському, схожий на Нєбитова, накрили наметом: промовисте фото

У Києві бронзовий пам'ятник поліцейському, навколо якого спалахнув скандал, накрили наметом. Сталося це менше ніж за 2 дні до офіційного відкриття двометрової скульптури.

Як повідомив активіст Сергій Стерненко, поліція після розголосу закрила пам'ятник наметом.

Важливо У центрі Києва відкрили пам'ятник поліцейському

Чому спалахнув скандал

Річ у тім, що пам'ятник поліцейському дуже схожий на керівника поліції Київщини Андрія Нєбитова. Цікаво, що відкрили скульптуру у день народження Нєбитова – 20 серпня. Водночас на сторінці у фейсбуці поліції Київщини підкреслили, що пам'ятник поставили на честь усіх чинних поліцейських.

Бронзовий капітан – втілення образу правоохоронців, які щодня 24/7 віддано служать українському народу,

– зазначили у поліції.

Що відомо про пам'ятник? Скульптуру встановили на вулиці Володимирській. Її вага становить 180 кілограмів і здатна витримати температуру до +1200 градусів. Для виробництва капітана витратили майже 180 кілограмів бронзи. Висота пам'ятника сягає майже 2 метри.

Пам'ятник прикрили наметом

Вже ввечері 21 серпня пам'ятник прикрили наметом з емблемою Нацполіції. У поліції наразі ніяк не прокоментували цей факт.



Як тепер виглядає місце зі скульптурою / Фото з телеграму Сергія Стерненка

Повний текст публікації Сергія Стерненка:

Бронзовий пам‘ятник, схожий на начальника ГУНП Київщини Андрія Нєбитова, і який відкрили за його участі на його ж день народження, після розголосу поліція чомусь закрила наметом.