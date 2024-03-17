Після важкої хвороби помер екснардеп Геннадій Москаль

Стало відомо про смерть українського політичного та громадського діяча Геннадія Москаля. До цього він довго хворів.

Геннадій Москаль пішов із життя 17 березня. Він обіймав цілу низку державних посад у різні періоди свого життя.

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Був талановитою людиною

Смерть політика підтвердили в офіційному телеграм-каналі Закарпатської обласної військової адміністрації. Там зазначили, що він пішов із життя на 74 році.

За життя він обіймав чимало високих посад. Завжди залишався справжнім патріотом і вірив в Україну. Був чуйною та доброю людиною,

– мовиться в повідомленні.

Крім цього, під час подій, які розгортались на Майдані у 2014 році, а саме революції Гідності, Геннадій Москаль оприлюднив плани влади Януковича.

У 2020 році самопочуття Геннадія Москаля різко погіршилось просто під час прямого ефіру на телеканалі NewsOne. У нього навіть підозрювали інсульт, однак тоді все обійшлося, а погане самопочуття він згодом пояснив сам та навіть жартував з цього приводу. Згодом політик пояснив, що у нього через погоду різко впав тиск. Тоді він пояснив ситуацію тим, що він метеозалежний.

Хто такий Геннадій Москаль