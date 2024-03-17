Після важкої хвороби помер екснардеп Геннадій Москаль
Джерело:Закарпатська ОВА
Стало відомо про смерть українського політичного та громадського діяча Геннадія Москаля. До цього він довго хворів.
Геннадій Москаль пішов із життя 17 березня. Він обіймав цілу низку державних посад у різні періоди свого життя.
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Був талановитою людиною
Смерть політика підтвердили в офіційному телеграм-каналі Закарпатської обласної військової адміністрації. Там зазначили, що він пішов із життя на 74 році.
За життя він обіймав чимало високих посад. Завжди залишався справжнім патріотом і вірив в Україну. Був чуйною та доброю людиною,
– мовиться в повідомленні.
Крім цього, під час подій, які розгортались на Майдані у 2014 році, а саме революції Гідності, Геннадій Москаль оприлюднив плани влади Януковича.
У 2020 році самопочуття Геннадія Москаля різко погіршилось просто під час прямого ефіру на телеканалі NewsOne. У нього навіть підозрювали інсульт, однак тоді все обійшлося, а погане самопочуття він згодом пояснив сам та навіть жартував з цього приводу. Згодом політик пояснив, що у нього через погоду різко впав тиск. Тоді він пояснив ситуацію тим, що він метеозалежний.
Хто такий Геннадій Москаль
- Він був українським політиком, обіймав посаду голови Закарпатської обласної державної адміністрації. Крім цього, він був генерал-лейтенантом міліції, кандидатом юридичних наук, народним депутатом України від фракції партії "Батьківщина".
- У 2011 – 2013 входив до складу політичної партії "Фронт Змін", однак згодом перейшов з іншими однопартійцями до нової партії, отримавши місце у політичній раді "Батьківщини".
- Він також очолював Комісію у справах осіб, депортованих за національними ознаками, а також був головою Міжвідомчої координаційної ради з питань співробітництва з українською діаспорою.
- З 2007 Народний депутат України VI та VII скликань, з грудня 2012 перший заступник голови комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією. Пізніше керував Луганською ОВА, а потім знову повернувся на ту ж посаду у Закарпатську область.
- Відомо, що на посаді голови Луганської військово-цивільної адміністрації він заборонив продаж спиртних напоїв на лінії бойового зіткнення. Таких заходів вживали, щоб "убезпечити мирних мешканців та військовослужбовців від випадків травматизму та загибелі в стані алкогольного сп'яніння".